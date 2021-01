FC Twente begint nieuw jaar met klinkende zege

EMMEN - FC Twente is het nieuwe jaar ijzersterk begonnen. De Tukkers wonnen zaterdagavond met grote cijfers van hekkensluiter Emmen (1-4) en gaven daarmee meteen een signaal af. Zo moeizaam als het soms thuis gaat, zo sterk is de ploeg buiten Enschede. Het was voor FC Twente alweer de vierde uitzege op rij.

FC Twente had de buit na 45 minuten al binnen op De Meerdijk. Die luxe bij rust was ongekend. FC Twente stond op een 3-0 voorsprong en dat nota bene zonder de topscorer van de eredivisie Danilo, die vanwege zijn familiebezoek in Brazilië de voorbije week maar twee keer meetrainde. De spits werd daarom uit voorzorg aan de kant gehouden.

Andere doelpuntenmakers

De honneurs werden dit keer waar genomen door zijn kompanen voorin, Vaclav Cerny en Queensy Menig die de eerste twee treffers voor hun rekening namen en daarmee de basis legden voor de zege. Het was alweer een tijdje geleden dat de buitenspelers succesvol waren. Cerny moest er zelfs zeven duels op wachten.

Sterke rol Zerrouki

Maar net zo belangrijk was de inbreng van drie jongens uit de eigen opleiding. Wat te denken van Ramiz Zerrouki, de sterke vervanger van de geblesseerde Wout Brama, die beide goals fel doordekte, de duels won, waardoor FC Twente tot twee keer toe aan de productieve aanval kon beginnen.

Of neem Jayden Oosterwolde, die na 16 minuten op snelheid en kracht langs een paar Emmenaren soleerde, de achterlijn haalde en Cerny bediende. Het betekende de 1-0.

Diezelfde Oosterwolde verzorgde op slag van rust ook de uitstekende voorzet die door Jesse Bosch werd binnengetikt. Dat was de 0-3. Het was de eerste treffer van het seizoen voor Bosch, die in de basis stond vanwege het ontbreken van Danilo. Daardoor schoof Luka Ilic een linie door.

FC Twente de baas

FC Twente toonde zich in de eerste helft daarmee een stuk slagvaardiger dan de hekkensluiter Emmen, die voor rust niet verder kwam dan een kopbal van Veendorp. Minpunt voor de Tukkers: die kans ontstond wederom uit een vrije trap tegen. De thuisploeg probeerde vooral vanuit de omschakeling FC Twente pijn te doen, maar de Enschedese defensie stond in de eerste helft als een huis. De backs durfden door te dekken, Godfried Roemeratoe controleerde het middenveld en in het centrum waren Julio Pleguezuelo en Kik Pierie de baas over Anco Jansen en Michael de Leeuw. Het was weer mooi om te zien hoeveel druk de spelers van FC Twente op elke positie op het veld gaven, waardoor Emmen nooit de gelegenheid kreeg in de wedstrijd te komen.

Tweede helft

FC Twente had aanvankelijk na rust ook geen problemen met Emmen, maar opnieuw ging het mis na een vrije trap. De bal van Cavlan na een klein kwartier spelen bleef hangen, doelman Joël Drommel stond als verstijfd aan de grond, waarna verdediger Aroujo als enige wat besloot te doen: 1-3. Een onnodige tegengoal die herinneringen ophaalde aan de tegengoal bij VVV, toen de thuisploeg ook vanuit het niets een doelpunt na een vrije trap cadeau kreeg.

Eerste balcontact Danilo

Maar vier minuten later had FC Twente de marge van drie weer te pakken. De ingevallen Danilo stuurde bij zijn eerste balcontact Cerny de diepte in en die joeg de bal kiezelhard achter doelman Telgenkamp: 1-4. Die counter was mede het gevolg van de speelstijl van Emmen dat in de tweede helft met de logge Veendorp op Cerny speelde.

In de slotfase kon trainer Ron Jans Cerny en Ilic rust geven, waardoor de jongelingen Thijs van Leeuwen en Daan Rots nog speelminuten kregen. Voor Rots waren het zijn eerste minuten voor FC Twente in de eredivisie. FC Twente kon het zich permitteren op een avond, waarop het in alle linies superieur was.

Emmen - FC Twente 1-4 (0-3)

16. Cerny 0-1, 31. Menig 0-2, 41. Bosch 0-3, 59. Aroujo 1-3, 63. 1-4 Cerny

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi (87.Markelo), Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Zerrouki, Roemeratoe, Bosch (87. Selahi); Cerny (79. Van Leeuwen), Ilic (79. Rots), Menig (62. Danilo)