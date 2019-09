FC Twente begint nu ook nog goed te voetballen

In vroegere tijden, toen het goud nog blonk in Enschede, raakte niemand in de war van de stand op de ranglijst na zes duels. Derde achter, Ajax en PSV: er was een periode dat ze dat bij FC Twente heel gewoon vonden, en in de rest van Nederland ook. Maar in het jaar van de terugkeer in de eredivisie, is deze klassering een onverwacht present waar niemand bij ‘de thuiskomst’ op had gerekend. Wat kon je eigenlijk verwachten van al die nieuwelingen aan de hand van een jonge, debuterende trainer, die nog nooit eerder een elftal had getraind?