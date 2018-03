FC Twente begint spelersfonds of gaat club deels verkopen

„We willen onze mogelijkheden om te investeren in de spelersgroep vergroten”, aldus Takens. „Dat kan via de oprichting van een spelersfonds, of we kiezen voor uitgifte van aandelen.” Als er wordt gekozen voor uitgifte van aandelen, zal dat volgens Takens om een minderheidsbelang gaan. „We gaan de club echt niet verkopen aan een rijke Arabier of Chinees.” Alleen de timing van een eventuele aandelenverkoop is niet erg gelukkig. Enkele maanden geleden was FC Twente vele miljoenen meer waard dan het door de slechte sportieve prestaties nu is.