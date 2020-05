FC Twente begint verkoop seizoenkaarten op ludieke wijze

In samenwerking met de supportersverenigingen had FC Twente in eerste instantie het idee om de start te beginnen met een zogenaamde drive-in bij De Grolsch Veste. Vanwege de coronamaatregelen moest er echter een streep door dit plan. „Als de supporters niet naar de club mogen, dan komt de club naar haar supporters toe”, is nu het motto van FC Twente.