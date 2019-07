FC Twente bekijkt revolutionair veldsysteem: ‘Wekelijks een veld op bestelling’

blog Marc Janko, de man die FC Twente de laatste grote prijs bezorgde

1 juli FC Twente reageerde op social media met een ‘Vielen dank‘, en een hartje daarachter. Het afscheidsberichtje van Marc Janko als voetballer zal ook menig supporter van de Enschedese club niet onberoerd laten. In 2011 kopte de Oostenrijkse spits FC Twente naar de bekerwinst op Ajax, een paar maanden later scoorde hij in de Johan Cruijff Schaal tegen de Amsterdammers. De twee laatste grote prijzen in de geschiedenis van FC Twente dragen de handtekening van Marc Janko.