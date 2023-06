FC Twente beleeft een prima dag op de transfermarkt: miljoenen opgehaald en een talent langer gebonden

Uitblinker Vaclav Cerny heeft al maanden het beste rapport in de eredivisie: ‘Maar nu gaat het om het echie’

Hij was in mei ‘Speler van de Maand’ en heeft al maanden het beste rapport van de eredivisie. Vaclav Cerny (25) verkeert in een bloedvorm. Aan de vooravond van de finale van de play-offs gaat de rechterspits in op vijf stellingen.