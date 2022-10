FC Twente beleeft kansloze middag in De Kuip en raakt aansluiting kwijt

Van alle mooie plannen vooraf kwam in Rotterdam niets terecht. FC Twente gaf de wedstrijd weg in de laatste paar minuten voor rust. Al wezen de Tukkers daarbij vooral naar de rol van scheidsrechter Higler. Het eerste door FC Twente fel betwistte moment ontstond toen Brenet en Szymanski elkaar kruisten. Het gebeurde achter de rug van de arbiter, die eerst de verkeerde (Kjölö) geel gaf. De daaruit voortvloeiende vrije trap werd door Kökcu prachtig binnengeschoten: 1-0. Enkele minuten later stapte Cerny in het duel met Dilrosun over de bal en tot ontzetting van de buitenspeler kreeg hij daarvoor de rode kaart. Die kaart was terecht, al vroeg iedereen bij FC Twente zich af waarom Higler niet meteen floot voor het vasthouden van Cerny,