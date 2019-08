FC Twente beleeft knappe rentree in eredivisie: punt tegen PSV

ENSCHEDE – FC Twente heeft zaterdagavond een verdienstelijk rentree in de Eredivisie beleefd. De Enschedese promovendus hield titelkandidaat PSV op 1-1. De Tukkers kwamen snel op voorsprong door nieuweling Nakamura, maar konden die voorsprong niet vasthouden. Het hoogtepunt van de avond was het geweldige spandoek dat voorafgaand aan de wedstrijd van de tribunes rolde.

De eerste grote kans was voor Denzel Dumfries, die aan het eindstation stond van een goede aanval, maar zijn inzet was niet gevaarlijk genoeg. Aan de andere kant kreeg Aitor een minuut later een dot van een kans, maar hij kopte naast. Ondanks die gemiste kans was het wel FC Twente dat op voorsprong kwam. Keito Nakamura mocht vanaf randje zestien vrij uithalen en deed dat met een goed schot. Een droomdebuut voor de Japanner.

In het vervolg van de eerste helft zakte FC Twente iets meer in. PSV begon aan te dringen en zorgde voor wat hachelijke situaties, maar tot echt grote kansen kwam de ploeg van Mark van Bommel niet. De keren dat er wel schietkansen voor de Eindhovenaren waren, ging de ploeg daar te slordig mee om.

Gelijkmaker

Na rust moest FC Twente verder in de achteruit. De ploeg van Gonzalo Garcia was niet meer in staat om de bal in de ploeg te houden. PSV had vrijwel constant balbezit, maar had nog steeds moeite om dat in kansen om te zetten. Toch kwamen de gasten na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Dumfries kon uit een hoekschop vogelvrij raak koppen.

Slotfase

PSV bleef daarna aandringen en kreeg via Bergwijn een goede kans op de 1-2. Voor FC Twente lagen er voorin mogelijkheden, want de ingevallen Zekhnini kreeg alle ruimte van de aanvallend spelende Dumfries, maar FC Twente kreeg het niet voor elkaar om de bal bij de rappe buitenspeler te krijgen. Ondanks een hachelijke slotfase bleef het 1-1 in Enschede.

FC Twente – PSV 1-1 (1-0).

8. Nakamura 1-0, 65. Dumfries 1-1.

Scheidsrechter: Gözübüyük

Geel: Pleguezuelo (FC Twente), Dumfries (PSV)

FC Twente: Drommel, Verhaegh, Bijen, Schenk, Matos, Roemeratoe (82. Pleguezuelo), Selahi (66. Aburjania), Espinosa, Aitor, Vuckic, Nakamura (71. Zekhnini).