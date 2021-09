FC Twente beloont jonge buitenspeler Markelo

Daarmee beloont FC Twente de speler voor zijn ontwikkeling van de laatste maanden. Het jongere broertje van Nathan Markelo kwam in 2019 over van Ajax. Hij trainde in de voorbije periode al regelmatig met FC Twente mee. Afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht zat hij op de bank. Onlangs in het oefenduel tegen Venezia stond Markelo in de basis, maar door personele problemen werd hij toen opgesteld als linksachter. Markelo is een technische vaardige buitenspeler met een uitstekende trap.