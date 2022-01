FC Twente bezorgt Willem II tiende nederlaag op rij en klimt naar knappe vierde plek

FC Twente deed dus zelf wat het doen moest en zag de directe concurrenten Vitesse en AZ punten verspelen. De bezoekers speelden 70 minuten lang prima, maar omdat de ploeg zich vergat te belonen, werd het zowaar nog spannend op het eind. En dat was onnodig, omdat FC Twente lange tijd veel beter was. Eindelijk waren de Tukkers weer eens dominant, eindelijk creëerde de ploeg ook weer kansen.

Veel wisselingen

FC Twente moest het in Tilbug doen zonder doelman Lars Unnerstall, die een dag voor de wedstrijd met een lichte blessure afhaakte. De enige keer dat de beste speler van dit seizoen er niet bij was, was op 30 oktober bij PSV en daar leed de ploeg de laatste nederlaag.

Wat verder opviel bij FC Twente waren de basisplaatsen voor Daan Rots en Manfred Ugalde. Rots speelde voor Virgil Misidjan en Ugalde kwam in de ploeg omdat Jesse Bosch niet kon spelen vanwege een blessure. Michel Vlap verhuisde daardoor een positie naar achteren op het middenveld.

Heer en meester

FC Twente controleerde de wedstrijd op een manier zoals het dat al lang niet meer heeft gedaan. De ploeg had de regie, had voor het eerst sinds lange tijd weer eens voortdurend de bal en creëerde ook kansen. Het angstige Willem II trok zich na negen verloren duels op rij terug op de eigen helft en loerde op de fouten van de tegenstander.

Twee afgekeurde goals

De eerste kans voor Ricky van Wolfswinkel en vervolgens zag FC Twente twee goals worden afgekeurd. Eerst ging een doeltreffende kopbal van de prima spelende Daan Rots niet door vanwege buitenspel (de VAR keek er lang na) en een treffer van Ugalde vond geen genade omdat Van Wolfswinkel in het duel daarvoor doelman Timor Wellenreuther hinderde.

De voorsprong

De verdiende voorsprong viel in de 39ste minuut en uitgerekend de man die hangende zijn beroep tegen een schorsing meedeed -Michal Sadilek - brak de ban. Nadat Willem II een hoekschop niet goed verwerkte kreeg hij via Robin Pröpper de bal. Zijn schot vanaf links ging keurig in de rechterhoek: 0-1.

Opeens onrust

Het enige gevaarlijke moment van Willem II voor rust ontstond na gepruts van Vlap en Mees Hilgers, waardoor Elton Kabangu opeens vrije doortocht had. De Lange was attent, maar even later kwam hij goed weg toen hij vanuit het niets een bal van zijn voet liet springen. Zo was er in die laatste minuten van de eerste helft opeens wat paniek bij de gasten, die ruim 40 minuten lang op alle fronten de baas waren geweest.

Kansen genoeg

De eerste kans in de tweede helft was voor Giovanni Troupée na een prima uitgespeelde aanval, even later leverde Dimtrios Limnios een schot af waarbij Wellenreuther zich moest strekken. FC Twente borduurde in die fase voort op het spel van voor rust, alleen vergat de ploeg de genadeklap uit te delen. Zo werd een voorzet van Rots door een paar man op rij gemist en kopte Van Wolfswinkel een voorzet van Gijs Smal net naast.

Nog onnodig in problemen

Omdat die tweede treffer uitbleef bracht FC Twente zich in het laatste deel van de wedstrijd zowaar nog in de problemen. Trainer Ron Jans was daardoor genoodzaakt om in het laatste kwartier een beroep te doen op de net van de Afrika Cup teruggekeerde Ramiz Zerrouki. FC Twente hield echter stand, bleef voor de negende keer op rij ongeslagen en klom daarmee naar een bijna onwaarschijnlijke vierde plek op de ranglijst, op één punt van Feyenoord.

Willem II - FC Twente 0-1 (0-1) 39. Sadilek 0-1 Opstelling FC Twente: De Lange; Troupée, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadilek, Vlap, Van Wolfswinkel; Rots (83. Cerny), Ugalde (75. Zerrouki), Limnios (83. Misidjan)