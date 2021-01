FC Twente biedt jongelingen Rots en Bruns contract aan

Twentse voetbalsup­por­ters: ‘Mijn vrouw weet tijdens de wedstrij­den geen raad met me’

18 december ENSCHEDE/ALMELO - Bij de start van het seizoen in september vroegen we vier supporters van FC Twente en Heracles naar hun beleving in coronatijd. Inmiddels is het bijna winterstop. Hoe is het de diehards vergaan, ver weg van de stadions?