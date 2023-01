FC Twente biedt oud-bestuurders Trebbe en Ten Hag excuses aan

Trebbe en Ten Hag maakten in de roerige jaren deel uit van de raad van commissarissen. In 2016 legden zij hun functie bij FC Twente neer naar aanleiding van het rapport Knüppe. Volgens dat onafhankelijke onderzoek naar de misstanden bij FC Twente moesten bestuurders die tussen 2013 en 2015 betrokken waren vertrekken. Naast Trebbe en Ten Hag gold dat ook voor de toenmalige financieel directeur Gerald van den Belt en commissaris Joop de Winter. Voorzitter Joop Munsterman en Aldo van der Laan mochten in geen enkele functie bij de club terugkeren.

Veel pijn

Het gedwongen vertrek deed Trebbe en Ten Hag enorm veel pijn, omdat zij volgens eigen zeggen altijd in het belang van de club hebben gehandeld en geen weet hadden van alle misstanden. De raad van commissarissen en de later als directeur aangestelde Van der Kraan hebben zich in de voorbije jaren altijd het lot van het tweetal aangetrokken, maar ondanks meer bemiddelingspogingen bleef er ruis op de lijn. Namens FC Twente ging Van der Kraan dinsdag in het openbaar door het stof.

Onnodig beschadigd

„Ondanks dat dit altijd met de beste bedoelingen voor de club is gedaan, is de laatste tijd uit gesprekken met betrokkenen gebleken dat FC Twente in sommige gevallen te rigoureus heeft ingegrepen. Daarmee heeft FC Twente helaas enkele oud-bestuurders onterecht en onnodig beschadigd. Achteraf bezien had FC Twente dat niet mogen laten gebeuren. En specifiek kijkt de club daarbij naar Hein Trebbe en Hennie ten Hag. Zowel in kennis, tijd, energie en in financiële zin hebben zij zich enorm ingespannen om FC Twente te helpen waar zij dat ook maar konden, waarbij zij het clubbelang overduidelijk voorop hadden staan. Dit is door FC Twente destijds onvoldoende ingezien. FC Twente hoopt beide heren weer regelmatig in De Grolsch Veste te mogen verwelkomen.”