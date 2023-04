FC Twente biedt publiek dit seizoen waar voor het geld: ‘Het is elke keer weer genieten’

Hoe het seizoen ook afloopt voor FC Twente: de supporters kunnen straks niet klagen over de amusementswaarde in thuiswedstrijden. „Het is elke keer genieten”, aldus trainer Ron Jans na afloop van de 4-0 zege op Cambuur.

De Enschedeërs zijn dit seizoen in de competitie nog altijd ongeslagen in Enschede. En dat niet alleen: er valt in de meeste duels ook genoeg te beleven. Zondag tegen Cambuur was het in de eerste helft zelfs smullen geblazen. „Cambuur kwam ongetwijfeld met goede bedoelingen hier naar toe, maar ze werden aan alle kanten voorbij gelopen”, aldus Jans. „We speelden zo goed, zo gevarieerd. Met crosspasses over veertig, vijftig meter en snel combinatiespel aan de zijkanten. Het enige wat je kunt zeggen is dat 3-0 voor rust niet voldoende was.”

Niet genoeg

Cambuur-doelman Robbin Ruiter, die toch al jaren meeloopt, verzuchtte naderhand dat hij zich in een eerste helft nog nooit zo kansloos had gevoeld. „Het had ook zomaar 6-0 kunnen staan”, verzuchtte hij.

Na een prima eerste helft zag Ron Jans een mindere tweede helft. „Na rust schakelen we opeens terug en was het allemaal een tandje minder met druk zetten en in baltempo. Dat was teleurstellend. Ik vond dat niet genoeg.”

AZ aan het knoeien

FC Twente verzuimde daardoor om AZ in het doelsaldo op een nog grotere achterstand te zetten. Met nog zes duels te gaan hebben de Tukkers plus vijf ten opzichte van de concurrent voor plek vier. FC Twente leek kansloos te zijn voor een rechtstreeks ticket voor Europees voetbal, maar omdat AZ uit de laatste drie duels maar één punt haalde, is het plots weer spannend. AZ verloor zaterdag thuis van Sparta.

Weer spannend



Vorig seizoen waren beide clubs ook al verwikkeld in de strijd om plaats vier. Toen hadden FC Twente en AZ na 28 duels evenveel punten en eindigde de ploeg van Jans het seizoen met een voorsprong van zeven punten. Jubilaris Wout Brama blijft nog voorzichtig met het oog op het slot van de competitie. „We hebben het in de uitwedstrijden gewoon niet goed gedaan. Daardoor laten we kansen liggen. Thuis doen we het echt fantastisch en uit doen we het matig. Dan hoort deze stand erbij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze laatste video's.