FC Twente bindt na Oosterwolde nog drie talenten uit de opleiding

Van Leeuwen, Hilgers en Staring trainen al vanaf de eerste dag van de voorbereiding mee met de eerste selectie van FC Twente. ,,Met Jayden Oosterwolde hebben we dit seizoen vier jeugdspelers aan de selectie toegevoegd. Talentvolle spelers die samen de jeugdopleiding van de club hebben doorlopen en nu bij de eerste selectie zitten. Dat is eigenlijk best uniek", zegt technisch directeur Jan Streuer.

Volledig scherm Casper Staring (links) actief in het duel tegen Go Ahead. © Orange Pictures

Gelderse jongens

Alle drie spelers zijn 19 jaar en maken al jaren deel uit van de opleiding van FC Twente. Opvallend is dat ze alle drie uit Gelderland komen. In de jaren dat zij de overstap maakten had de club een samenwerking met Go Ahead Eagles, waardoor er sprake was van een groot scoutingsgebied.

Debuut

Van Leeuwen (Heerde) is een aanvallende middenvelder dan wel buitenspeler. Hij maakte dit seizoen al zijn debuut in de eredivisie. De uit Barneveld afkomstige Staring kan centraal achterin en op het middenveld uit de voeten. Hilgers (Nijkerk) is een centrale verdediger. De kans is groot dat hij zaterdagavond tegen Willem II bij de selectie zit.

Volledig scherm Mees Hilgers in duel met oud-FC Twente-speler en de tegenwoordige PSV-er Andrew Mendonca. © BSR Agency