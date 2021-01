FC Twente blameert zich en schrijft treurig record

ENSCHEDE - FC Twente heeft zondagmiddag geschiedenis geschreven, maar het was geen record om trots op te zijn. Tegen laagvlieger VVV leed de Enschedese club de vijfde thuisnederlaag op rij (0-1) en dat was voor het eerst in de historie dat de club zo'n zwakke serie neerlegde.

Een maand geleden was FC Twente nog oppermachtig tegen datzelfde VVV. Zondag miste trainer Ron Jans ten opzichte van de eerste confrontatie op 19 december z’n beide vleugelverdedigers (Ebuehi en Oosterwolde), zijn aanvoerder (Brama), zijn controleur (Roemeratoe) en smaakmaker (Cerny). Het meest opvallend aan de nieuwe opstelling was dat Pleguezuelo rechtsback stond in plaats van de beoogde back-up Markelo. Of het kwam door al die mutaties of niet, FC Twente leverde een uitermate zwakke prestatie tegen een tegenstander die er ook niets van bakte. Het verlies tegen VVV was de vijfde thuisnederlaag op rij. Een beschamende prestatie voor een ploeg die zevende staat.

Kansen FC Twente

FC Twente had het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken als het voor rust wat slagvaardiger had gehandeld. Al na vier minuten kreeg Danilo de kans zijn vertrouwen op te vijzelen, maar hij strandde op doelman Kirschbaum. In het restant van de eerste helft miste de thuisploeg net dat kleine beetje precisie en overtuiging bij schoten van Smal, Danilo en Menig.

Het afwachtende VVV zette daar niets tegenover. De topscorer van de eredivisie Giakoumakis kwam in de eerste helft niet in het stuk voor. FC Twente had het overwicht, maar het niveau van de wedstrijd hield niet over. De thuisploeg speelde moeizaam en kwam nooit in het ritme dat nodig is om een ploeg als VVV kapot te spelen.

De tweede helft

Na rust werd het van kwaad tot erger. De slordigheden stapelden zich op en na een uur spelen greep Jans in. Hij bracht Roemeratoe voor Zerrouki en debutant Narsingh voor Van Leeuwen. Een paar minuten later kreeg Danilo de beste kans van de wedstrijd. Op aangeven van Smal schoof hij de bal net naast.

De eerste mogelijkheid van VVV volgde pas in de 71ste minuut, maar doelman Drommel reageerde goed op de inzet van invaller Hunte. Zeven minuten later was Drommel op inzet van diezelfde speler wel kansloos (0-1). Het defensie werk van FC Twente in het linker verdedigingsblok leek er niet op.

Die voorsprong was niet verdiend, maar zo gaat het zo vaak. FC Twente riep het onheil over zichzelf af en kreeg daarvoor de rekening keihard gepresenteerd. En dat nota bene van een opponent die er nauwelijks iets van terecht bracht.

FC Twente - VVV 0-1 (0-0)

78. Hunte 0-1

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Dumic, Pierie, Smal; Zerrouki (62. Roemeratoe), Bosch (82. Abass), Ilic; Van Leeuwen (62. Narsingh), Danilo, Menig.