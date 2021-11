FC Twente blij met lelijke zege, getergde Vlap en dolgelukkige Cerny

ROTTERDAM - Bij FC Twente was iedereen het er over eens dat de wedstrijd tegen Sparta (0-1 winst) geen streling was voor het netvlies. „Snel de bus in, de punten inladen en naar huis”, zei trainer Ron Jans.

„Het is onder mijn leiding nog nooit gelukt lelijk te winnen”, lachte Jans.

„Toch vond ik, dat er als één ploeg recht had op de zege, wij het waren”, aldus aanvoerder Wout Brama. „We creëerden niet veel, maar daar hebben wij uit open spel al het gehele seizoen moeite mee. Maar we hadden wel de bal en de controle. We moeten alleen in het spel naar ‘de 16’ nog stappen gaan zetten.”

Lelijk winnen

„Geen publiek, kunstgras, de tactiek van de tegenstander: het werkte allemaal niet mee en dan moet je maar één ding doen: winnen, dat hebben we gedaan”, sprak Jans. De oefenmeester begon met Michel Vlap op de bank. „Het is nooit leuk om vanaf de bank te beginnen, maar de trainer is de baas”, aldus Vlap. „Ik had ook een beetje een halve trainingsweek gehad. Als je dan invalt, probeer je gewoon belangrijk te zijn voor het team en dat heb ik denk ik gedaan”, doelde Vlap op de strafschop die hij in de slotfase verdiende. De scheidsrechter legde na ingrijpen van de VAR de bal op de stip. Dat leidde nogal tot discussie. „Voor mij is dit een honderd procent strafschop. Ik kon niet overeind blijven en was blij dat hij niet op mijn enkel kwam.”

Koel onder tumult

Ricky van Wolfswinkel hield het hoofd koel, ondanks wat afleidingspogingen van Sparta-spelers. Zo gooide doelman Okoye de bal bewust tegen hem aan. „Dat hoort erbij”, aldus Van Wolfswinkel, die al bij de stip stond toen de scheidsrechter nog met de VAR in conclaaf was. Van Wolfswinkel was er van overtuigd dat FC Twente een penalty zou krijgen, ook al duurde het wachten lang. „Het komt zelden voor dat een scheidsrechter anders beslist als hij naar de zijkant wordt geroepen.”

Spelen op beton

Opvallend bij FC Twente was dat Virgil Misidjan niet warmliep, terwijl hij wel op de bank zat. Misidjan verdiende volgens Jans een compliment. „Het was de bedoeling dat hij zou starten, maar hij gaf zelf aan dat hij niet helemaal fit was. Dat is heel sneu voor hem, maar top dat hij er zelf mee kwam”, aldus de oefenmeester, die in de laatste minuten Vaclav Cerny in de ploeg bracht. Voor Cerny was het zijn eerste optreden in de eredivisie sinds 14 januari. „Angst voor het slechte kunstgras? Welnee, ook al was het beton geweest, dan nog had ik kunnen spelen”, sprak een dolgelukkig Cerny.