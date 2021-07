FC Twente blijft knap overeind bij bezoek aan Arminia Bielefeld

Het duel in de Schüco Arena haalde herinneringen op aan andere, zeg maar gerust betere tijden. Er was bier, er waren Brattwursten en er was gezang van fans met sjaaltjes en shirts. De toeschouwers vierden zaterdag de terugkeer in het stadion. Het enige dat ontbrak waren de supporters van FC Twente.

Opvallende aanvoerder

Opvallend bij FC Twente was dat Robin Pröpper de aanvoerdersband droeg. De routinier, die het centrum vormde met Jayden Oosterwolde, speelde een prima wedstrijd.

Het duel in Bielefeld draaide vooral na rust uit op een echte wedstrijd, waarin beide ploegen fel van zich afbeten en het vriendschappelijke karakter allang overboord hadden gegooid. Er was strijd, er waren overtredingen en er was de nodige verbetenheid in de duels.

Schroom van zich af

Het fysiek sterke Bielefeld was in de openingsfase de ploeg met de meeste dreiging, zonder dat het tot al teveel gevaar leidde. FC Twente begon wat onwennig en onrustig, maar na een minuut of twintig schudde de ploeg van Ron Jans de schroom wat meer van zich af.

De eerste

Na 25 minuten kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong nadat Ricky van Wolfswinkel zijn eerste treffer voor FC Twente maakte. Dat deed hij vanaf de penaltystip. De inleiding van die strafschop mocht er zijn. Rechterspits Denilho Cleonise ging met zijn linkervoet het strafschopgebied in, ging de een-twee aan met Queensy Menig, waarna hij werd gevloerd. Formeel is Cleonise nog altijd een proefspeler, maar als alle papieren in orde zijn hoopt FC Twente hem volgende week definitief vast te leggen.

Het verschil in kracht

Menig was daarna met een uithaal nog dichtbij een tweede treffer van Twente, dat er een paar keer gevaarlijk uitkwam. Het verschil in kracht kwam op slag van rust nog tot uiting bij de eerste goede mogelijkheid van Bielefeld. De kopbal uit een hoekschop kwam op de paal. Verder gaven de Enschedeërs in de eerste 45 minuten niet veel weg.

Irritatie

Na rust werd het onvriendelijker, en ontstonden er meerdere opstootjes. Vooral spits Fabian Klos haalde het bloed onder de nagels van de Tukkers vandaan, terwijl het thuispubliek het vooral had gemunt op de Duitse doelman van FC Twente Lars Unnerstall.

Makkelijke vrije trap

De gelijkmaker kwam ook voort uit zo’n moment van irritatie. Jayden Oosterwolde gaf Klos een fikse schouderduw, waarna de spits met veel theater doorrolde over de achterlijn. Uit de makkelijk gegeven vrije trap kopte uitgerekend Klos de 1-1 binnen.

Andere formatie

Jans had op dat moment de formatie al aangepast. Hij bracht verdediger Mees Hilgers voor middenvelder Jesse Bosch, waardoor de ploeg met drie man achterin ging spelen.

Een kwartier voor tijd kwamen de andere wissels in het veld en werd het elftal van FC Twente wel erg jong tegen een ploeg uit de Bundesliga, die volgende week al aantreedt in het bekertoernooi. Unnerstall voorkwam met een geweldige redding dat Bielefeld alsnog de zege greep. Curieus: een minuut voor tijd wisselde de thuisploeg nog bijna de gehele ploeg. Dertig seconden later floot de scheidsrechter voor het einde.

Bielefeld - FC Twente 1-1 (0-1)

25. Van Wolfswinkel (pen.) 0-1, 68. Klos 1-1

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée (75. Bruns), Pröpper, Oosterwolde, Smal (85. Dumic); Zerrouki (75. Staring), Bosch (60. Hilgers), Ilic (85. Markelo): Cleonise (75. Rots), Van Wolfswinkel (75.Ugalde), Menig (75. Van Leeuwen).