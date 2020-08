FC Twente blijft prima op de been in De Kuip

ROTTERDAM - Het zegt nog niets, maar soms heb je een opsteker nodig in de lange aanloop naar de competitie. FC Twente omarmde daarom zondagmiddag het verdienstelijke optreden tegen Feyenoord. De jonge ploeg bleef niet alleen op de been in De Kuip, de Tukkers waren zelfs beter: 0-0.

Voor de neutrale kijker in den lande was het zondagmiddag een akelig lange zit, maar de trainersstaf van FC Twente zal met heel andere ogen hebben gekeken naar vooral de eerste helft, toen beide clubs nog niet driftig aan het wisselen waren geslagen. Het nog verre van complete FC Twente deed het in die fase prima tegen Feyenoord, dat uiteraard ook niet op volle oorlogssterkte was. Datzelfde gold ook voor de jongelingen die de tweede helft in het veld stonden. FC Twente was in de broeierige Kuip de ploeg met het meeste balbezit. De ploeg ook die het meest tevreden kon zijn over de derde oefenwedstrijd in de aanloop naar het seizoen. Dat duel was saai voor de toeschouwers, maar interessant voor de trainers.

Zerrouki sterk

Het was mooi om te zien dat het jeugdige Twentse middenveld - Roemeratoe, Selahi, Zerrouki - de baas was over het ervaren trio Fer, Toornstra, Diemers. Vooral de inbreng van Zerrouki was opvallend. Zerrouki hangt er al jaren een beetje bij bij FC Twente. Omdat hij op vele plekken inzetbaar is en zich altijd gedienstig opstelt, roemen trainers zijn instelling. Zerrouki zag dit in het voorjaar ook worden beloond met een contractverlenging. Tegen Feyenoord speelde hij als vertrouwd op het middenveld. De technisch vaardige Amsterdammer stelde zich slim tussen de linies op, leed nauwelijks balverlies en pikte ook veel ballen op.

Volledig scherm De jonge Caspian Dennen in duel met de ervaren Bryan Linssen van Feyenoord. © ANP

Twente gevaarlijker

Bij FC Twente ontbraken de licht geblesseerde aanvallers Lazaros Lamprou en Alexander Jeremejeff. Daarom was er een basisplaats voor de jonge spits Daan Rots. Verder stond ook de jeugdige Jayden Oosterwolde (linksback) aan de aftrap en aan de andere kant maakte Nathangelo Markelo zijn eerste minuten in De Kuip. Zij werden bij hun kennismaking met De Kuip verdedigend geen moment in de problemen gebracht. FC Twente gaf voor rust geen kans weg tegen Feyenoord.

Aan de andere kant was FC Twente in de eerste helft gevaarlijker. Zo eindigde een schot van Queense Menig - na een prima inleidende actie - op de bovenkant van de lat.

Wissels na rust

Vanaf het begin in de tweede helft speelde Caspian Dennen voor Markelo, Gijs Smal verving Oosterwolde en Zerrouki maakte plaats voor Jesse Bosch. Ook Feyenoord voerde tal van wissels door en de Rotterdammers hebben in de breedte natuurlijk meer te bieden dan de bezoekers. Waar bij de thuisploeg bekende namen werden ingebracht, speelde FC Twente vooral met spelers uit de jeugd.

Volledig scherm De wissels staan klaar na een uur spelen. © BSR Agency

Mooi voor de jeugd

Na een uur spelen stonden alleen doelman Joël Drommel en Daan Rots nog in de ploeg die aan de wedstrijd was begonnen. Voor jongelingen als Casper Staring en Mees Hilgers was het een hele ervaring om in De Kuip tegenover een gelouterde spits als Nicolai Jörgensen te staan. Dat zelfde gold voor Dennen. Maandag keert hij terug bij de onder 21-selectie, zondagmiddag duelleerde de rechtsback met Bryan Linssen.

De jonkies hielden zich tegen het zwak spelende Feyenoord staande. Sterker nog: ook dit FC Twente was veelvuldig te vinden op de helft van de thuisploeg en gaf niets weg.

Feyenoord - FC Twente 0-0 (0-0)

Opstelling FC Twente: Drommel; Markelo (46.Dennen), Pleguezuelo (60.Staring), Schenk(60. Hilgers), Oosterwolde (46.Smal); Roemeratoe (60. Brama), Selahi (60. Aburjania), Zerrouki (46.Bosch); Cerny (60. Van Leeuwen), Menig (60. Seppenwoolde), Rots (75. Oosterwolde).