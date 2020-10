FC Twente blijft verrassen en is voor één nacht de koploper van de eredivisie

TILBURG - Het is maar voor één nacht en een mooie ochtend, maar FC Twente is zowaar even de koploper in de eredivisie. De ploeg van Ron Jans gaf de uitstekende seizoenstart zaterdagavond een vervolg door Willem II in Tilburg met maar liefst 3-0 te verslaan.

Hoe prettig is het zondagmorgen opstaan voor de fans van FC Twente. De club, die in de zomer nog geen elftal op de been kon brengen, nestelde zich op de vijfde speeldag brutaal aan de kop van de ranglijst. Dat beeld zal in de loop van de dag een ander aanzien krijgen, maar de prestatie is er niet minder om. De Enschedese club heeft aan de hand van de nieuwe technische leiding op alle fronten een metamorfose ondergaan.

Daverend begin

FC Twente kende in Tilburg een pikstart, want al na twee minuten stonden de Enschedeërs op een 1-0 voorsprong. De ploeg kreeg daarbij de hulp van Willem II-middenvelder Görkem Saglam die de bal in de opbouw zomaar inleverde bij Vaclav Cerny. De Tsjech stak vervolgens de bal binnendoor op Danilo, die alleen voor doelman Robbin Ruiter het hoofd koel hield.

Willem II het overwicht

Die vroege meevaller dwong Willem II tot het initiatief. De thuisploeg had het grootste deel van de eerste helft de bal in bezit, maar tot de 45ste minuut gaf FC Twente nauwelijks iets weg. De debuterende Dario Dumic en Julio Pleguezuelo hielden de poort goed gesloten. De enige echte grote mogelijkheid voor Willem II was op slag van rust voor Vangelis Pavlidis, maar hij kon net niet bij de bal na een strakke voorzet.

FC Twente te weinig balvast

FC Twente zette daar aanvallend weinig tegenover. De bezoekers hielden de bal voorin niet vast en moesten er daardoor te vaak te snel weer achteraan. Het enige gevaar in die eerste helft kwam vlak voor de pauze na een vrije trap van Cerny toen de Twentse luchtmacht Dumic/Pleguezuelo voor verwarring zorgde in de Tilburgse defensie.

Weer rappe goal

Sloeg FC Twente in de eerste helft rap toe, in de tweede helft gebeurde hetzelfde, want nu was het na drie minuten raak. De manier waarop mocht zijn. Via Jesse Bosch, Queensy Menig en Danilo kwam de bal na een flitsaanval bij Jayden Oosterwolde terecht, die knap uithaalde en daarmee zijn eerste treffer in de eredivisie noteerde: 0-2.

Ingrijpen VAR

FC Twente had na een uur spelen de wedstrijd moeten beslissen, maar Bosch kreeg de bal van dichtbij - na uitstekend voorbereidend werk van Pleguezuelo, niet langs doelman Ruiter. Die treffer viel alsnog een paar minuten later na het ingrijpen van de VAR. Die zag wat bijna niemand zag, namelijk een handsbal van verdediger Nelom. Danilo zag zijn strafschop in eerste instantie gekeerd worden, maar in de rebound was hij wel trefzeker: 0-3.

Kansen op meer

Omdat Willem II vanaf dat moment alles naar voren gooide, kreeg FC Twente in het restant de nodige mogelijkheden om de score nog verder uit te breiden. Het meest curieuze moment was toen eerst Cerny de lat raakte en Danilo in de rebound de paal.

Het maakt voor het resultaat niets meer uit. FC Twente was in die fase allang de baas op het veld en ook voor even van de eredivisie.

Willem II - FC Twente 0-3 (0-1) 2. Danilo 0-1, 48. Oosterwolde 0-2, 62. Danilo 0-3 (strafschop) Scheidsrechter: Higler Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pleguezuelo, Oosterwolde; Brama, Roemeratoe (89. Zerrouki), Bosch (83. Dervisoglu); Cerny (89. Selahi), Danilo) (83. Jeremejeff, Menig (66. Lamprou).

Volledig scherm Danilo (links) schudt Driess Saddiki van Willem II van zich af. © BSR Agency