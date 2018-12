FC Twente brak in 1988 recordreeks van PSV

Net als verdediger André Paus moet de tegenwoordig in Volendam wonende Vonk diep in zijn herinnering graven om dat duel terug te halen. Als ze worden geconfronteerd met het stoppen van de recordreeks van PSV dertig jaar geleden, vragen ze zich allebei, onafhankelijk van elkaar, af of dat die legendarische 3-3-wedstrijd was. Dat was het niet, want die werd drie jaar later in 1991 gespeeld. “We liepen na dat duel in Eindhoven met het hoofd in de wolken, en een paar dagen later werden we in de beker uitgeschakeld door de amateurs van Rheden", aldus Vonk.