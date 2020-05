FC Twente breekt alle records: na drie uur al 5000 seizoenkaarten verkocht

FC Twente startte de verkoop om 9.00 uur zaterdagochtend. Vanaf het eerste moment kwamen de supporters in de wacht te staan, vanwege de massale belangstelling. Wat het speciaal maakt is dat het door de coronacrisis maar de vraag is wanneer supporters weer naar het stadion kunnen. Zo bestaat de vrees dat mensen in 2020 niet meer naar voetbalwedstrijden mogen. Voor de fans van FC Twente is dat geen reden om af te haken.