FC Twente buigt achterstand in slotfase om en wint verdiend bij Go Ahead

DEVENTER - FC Twente stond zondagmiddag lang op achterstand bij Go Ahead Eagles, maar de ploeg van Ron Jans boog in de laatste twaalf minuten de ouderoude derby alsnog om: 1-2. De winnende treffer van Ramiz Zerrouki was een juweel.

Met die winnende treffer strafte FC Twente het defensieve spel van de thuisploeg af. Dat was voor een belangrijk deel de danken aan de invalbeurt van Manfred Ugalde, die niet alleen bij beide treffers was betrokken, maar ook voor gif in het aanvalsspel bracht,

Go Ahead gevaarlijk

De eerste kans van de wedstrijd was voor Go Ahead-aanvoerder Luuk Brouwers, maar hij schoot de bal van dichtbij in het zijnet. Even later was de Zweedse spits Isac Liberg dichtbij de openingstreffer na een misverstand tussen doelman Lars Unnerstall en Robin Pröpper, maar de keeper herstelde zijn fout.

Go Ahead liet FC Twente vanaf de eerste minuut het spel maken. De ploeg zakte ver terug naar de eigen helft om vervolgens te gokken op de omschakeling. De Enschedeërs werden na een kwartier spelen voor het eerst gevaarlijk toen Michel Vlap na een uithaal de bovenkant van de lat raakte. Het andere dreigende moment in de eerste helft kwam van Jayden Oosterwolde, die overschoot nadat hij via een prachtige pass van Mees Hilgers was vrijgespeeld.

Eagles op voorsprong

Hoewel de bezoekers het meeste balbezit hadden, was de thuisploeg de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Zo raakte de Spanjaard Inigo Cordoba - na een onhandige verdedigde actie van Hilgers - de paal. Zes minuten voor rust had de aanvaller alsnog zijn goal te pakken. Cordoba schoot de bal na een afgeslagen hoekschop fraai in de verre hoek: 1-0.

Twee nieuwe buitenspelers

Na een klein uur spelen greep trainer Ron Jans eindelijk in. Hij haalde de onzichtbare vleugelspitsen Daan Rots en Dimitrios Limnios naar de kant en bracht met Vaclav Cerny en Vigil Misidjan twee nieuwe buitenspelers. FC Twente had in die tweede helft constant de bal tegen het ultra-defensieve Go Ahead, maar tot al teveel kansen leidde dat aanvankelijk niet.

Goede invalbeurt Ugalde

Twintig minuten voor tijd kwam met Manfred Ugalde de derde nieuwe aanvaller binnen de lijnen. Hij verving rechtsback Giovanni Troupée, waarmee Jans vol voor het offensief koos. De invalbeurt van Ugalde bleef niet zonder gevolgen. Eerst was hij betrokken bij de verdiende gelijkmaker elf minuten voor tijd. Hij verlengde een hoekschop van Michal Sadilek met het hoofd, waarna Ricky van Wolsfwinkel bij de tweede paal de 1-1 binennkopte.

Zeven minuten voor tijd legde Ugalde de bal terug op Ramiz Zerrouki, die de bal op een heerlijke wijze van een meter of twintig in de kurising schoot: 1-2.

Go Ahead werd daardoor gedwongen om voor het eerst in de wedstrijd risico’s te gaan nemen, en dat bracht Jans tot een tegenzet door Dario Dumic en Jesse Bosch als rechtsback te brengen. FC Twente hield stand in de slotfase en pakte daarmee alleen al op basis van de spelintenties de verdiende zege in De Adelaarshorst.