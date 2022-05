FC Twente dankt Ajax en heeft alles nog in eigen hand

Toen AZ zondagmiddag tegen de klok van vier uur op voorsprong kwam tegen Ajax, leek al het moois dat FC Twente dit seizoen had opgebouwd de Tukkers uit de handen te glippen. De ploeg, die in 19 duels maar één keer verloor, thuis maandenlang een bijna onneembare veste was en telkens de complimenten kreeg voor de volwassen manier van spelen, moest op dat moment vrezen dat het met de finish in zicht, het matchpoint had verspeeld. Maar vlak voor het einde, toen alle doemscenario’s al langs waren gekomen, scoorde Ajax alsnog de gelijkmaker in Alkmaar, waardoor de Tukkers de regie nog steeds niet kwijt zijn.