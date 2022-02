FC Twente: ‘De Grolsch Veste voldoet aan alle veiligheidseisen’

De twaalfde man is terug bij FC Twente en dat is meteen te merken: het kabbelende beekje is niet meer

ENSCHEDE - Met de terugkeer van de supporters in De Grolsch Veste is de dynamiek rond FC Twente ook meteen terug. Blijdschap en onvrede worden niet meer alleen in huiselijke kring geuit, zo werd nog eens duidelijk na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het kabbelende beekje is weer een rivier met al z’n grillen.

22 februari