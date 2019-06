FC Twente: de kop is er af

HENGELO - De pers was massaal uitgerukt, maar de eerste werkdag van FC Twente leverde voor de media weinig nieuwe inzichten en gezichten op. Het wachten is nog op de nieuwelingen die de promovendus kleur moeten geven.

FC Twente trapte af met een groep van 17 spelers. Van de basis, die naar de eredivisie promoveerde, stonden donderdagmiddag alleen Joël Drommel, Peet Bijen, Javier Espinosa en Tom Boere op het veld. De rest van de ploeg is verdwenen, of zit nog in de wachtkamer, in de hoop op een langer verblijf in Enschede. Wout Brama en Aitor bleven binnen.

Nieuwe staf

De meeste nieuwsgierigheid ging uit naar de nieuwe staf: de debuterende Gonzalo Garcia Garcia en zijn assistenten Dennis der Ree en Peter Niemeyer. Garcia Garcia noemde zijn eerste stappen als hoofdtrainer ‘spannend’. Technisch directeur Ted van Leeuwen maakt zich geen enkele zorgen over de onervarenheid van de man die FC Twente nieuw elan moet bezorgen in de eredivisie. „Ervaring is een overschat begrip. Je moet een keer beginnen. Als een reiziger zich laat afschrikken door elke wolk gaat hij nooit op reis.”

Garcia Garcia is in elk geval niet bang voor het grote avontuur. „Ik ken de risico’s en ik weet dat FC Twente niet de makkelijkste club is om te beginnen, maar ik ben er klaar voor. Anders was ik er niet aan begonnen.”

Doelstellingen

Over de doelstellingen dit seizoen is hij duidelijk. „Het belangrijkste is dat we ons handhaven”, zegt Garcia Garcia. „Verder willen we de spelers individueel ontwikkelen en een bepaalde stijl gaan ontwikkelen die bij deze grote club past en waar iedereen zich in kan vinden. De mensen moeten ook vermaakt worden.”

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen heeft FC Twente nog de nodige versterkingen nodig. „We kunnen alleen transfervrije spelers halen, maar Ted weet de weg. Ik heb daar alle vertrouwen in”, aldus Garcia Garcia.

