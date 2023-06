FC Twente denkt aan Ajax-talent Naci Ünüvar

Ünüvar stond in de jeugd van Ajax te boek als het grootste talent van de opleiding. Tot een definitieve doorbraak is het nog altijd niet gekomen. Ünüvar maakte vooral vlieguren bij Jong Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot en met 2026. FC Twente is op zoek naar buitenspelers nu Vacal Cerny is vertrokken en de club niet meer rekent op een terugkeer van Virgil Misidjan.