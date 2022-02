FC Twente denkt al aan play-offs: ‘Dit mogen we niet meer weggeven’

Relaxed

FC Twente werd zaterdag vlak voor rust in het zadel geholpen door een megablunder van Vitesse-doelman Jeroen Houwen, gevolgd door een rode kaart voor verdediger Jacob Rasmussen en een strafschop voor FC Twente. Daardoor speelde de thuisploeg de gehele tweede helft met een man meer, en een ruime voorsprong op zak. „Op het eerste kwartier, de eerste twintig minuten na was dit de makkelijkste overwinning tot nu toe”, vond Jans. „Dat maakt ‘m wel bijzonder. Meestal is het nog wel spannend op het laatst, maar nu was het eigenlijk heel relaxt. Na een kwartier dacht ik niet dat het 3-0 zou worden, maar na een uur wel dat het 6-0 zou worden en dat hebben we verzuimd. Dat had beter gekund.”

Volgende doel: Ajax

Voor FC Twente betekende de zege op Vitesse alweer de derde overwinning op rij in dit nieuwe jaar. Bovendien is de ploeg al tien duels ongeslagen en de laatste keer dat de club dat presteerde was in 2014. Of de ploeg nummer elf aan dat totaal toevoegt met Ajax als volgende opponent? „Volgende week is een mooi meetpunt, uit bij Ajax. Eens kijken of we het dan nog steeds over plaats vier hebben”, aldus Jans.