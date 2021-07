FC Twente dinsdag op bezoek bij jubilaris HSC’21

Qua wedstrijdritme is HSC op dit moment verder dan FC Twente. De selectie van Daniël Nijhof is al een tijdje in training en oefende eerder tegen Silvolde, DZC’68 en afgelopen zaterdag tegen Quick’20. FC Twente treedt dinsdagavond nog niet aan op volle oorlogssterkte. De huurlingen Luka Ilic en Manfred Ugalde wachten nog op hun werkvergunning. Kik Pierie en Wout Brama kampen met fysieke ongemakken, terwijl het ook nog onzeker is of nieuweling Jody Lukoki in actie komt.