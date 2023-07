FC Twente-directeur ontdaan: ‘Als dit de norm wordt, stop ik acuut met dit werk’

Update + video Tien arresta­ties en meerdere gewonden rond massale vechtpar­tij in stadion FC Twente, ME ontruimt stations­plein

In de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, zijn donderdagavond na afloop van de wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF rellen uitgebroken. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de massale vechtpartij te stoppen. Voor en na de wedstrijd zijn in totaal tien mensen aangehouden. Er is een nog onbekend aantal gewonden gevallen.