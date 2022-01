FC Twente-directeur Paul van der Kraan: ‘We gaan een moeilijke periode tegemoet, maar er is ook goed nieuws’

Paul van der Kraan had z’n nieuwjaarspeech na zijn terugkeer wel iets anders voorgesteld, zeker nu het vlaggenschip bij de start van de tweede seizoenshelft op een gedeelde vijfde plaats staat. Dat had in normale tijden, onder normale omstandigheden, een gezellige avond opgeleverd, in een volle zaal, met optimistische en blije mensen. Maar waar de algemeen directeur een hoopvolle boodschap aan de achterban had willen geven, moest hij nu donderdagavond voor het tweede jaar op rij digitaal met de achterban in gesprek.