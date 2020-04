FC Twente-directeur vindt nu oordelen nog te vroeg

Gevecht om te overleven

Van der Kraan vindt dat eerst alle kanten van de materie belicht moeten worden voordat er een definitief oordeel wordt geveld. „De voetbalbranche vecht momenteel voor zijn bestaan’”, aldus Van der Kraan. „Clubs hebben het moeilijk, duizenden mensen die in het voetbal werken zijn van de bedrijfstak afhankelijk en met hen vele gezinnen. Niet iedereen in het voetbal vindt het prettig dat nu van alle kanten wordt gezegd: men moet dit of dat. Ik vind dat we eerst in beeld moeten brengen wat er allemaal aan consequenties op ons afkomt en hoe we anticiperen op eventuele claims. Er zijn nogal wat factoren die een rol kunnen spelen: mediagelden, sponsorgelden, seizoenkaarten, skyboxen, spelerscontracten, verzekeringstechnische kwesties en ga zo maar door.” Volgens Van der Kraan is er maar uiteindelijk maar één partij die er toe doet: „En dat is het RIVM.”