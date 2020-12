FC Twente-documentaire op kerstavond op tv: De Twentse hunkering naar een volle Grolsch Veste

,,Net als bij All You Need zit ook in deze docu heel veel liefde", zegt de maker Dirk Beers. Het is de liefde van de supporters voor FC Twente, de club die ze al zo lang alleen op afstand kunnen volgen. En dat gemis knaagt. ,,Uitgerekend nu de sfeer zoveel positiever is dan in andere jaren mogen ze niet er niet bij zijn”, aldus Beers. ,,Het verhaal van de hunkering is het verhaal dat symbool staat voor elke supporter in Nederland. Ik ben geen fan van FC Twente, maar ik denk wel dat je gevoel van het gemis en de liefde voor de club in Twente het beste kunt ophalen. Bij NEC zijn ze bijvoorbeeld nu ook een actie met boxen bij wedstrijden begonnen, maar dat is allemaal wat kleiner en komt ook later op gang. In Twente is de hele regio bezig met de club.”