FC Twente-doelman Drommel is een keeper die wel kan voetballen

„Ik ken geen keeper die kan voetballen”, zei René van der Gijp maandagavond in Voetbal Inside. Daarmee doet hij Drommel tekort. Drommel was namelijk tot de C-tjes in de opleiding van Almere City een middenvelder. „Ik was spelverdeler. Ik kon aardig combineren, maar mijn kracht was het openen naar links en rechts”, zegt hij. Van die vaardigheid profiteert hij nu als keeper.