FC Twente-doelman Unnerstall nog vraagteken voor de derby, Brama kan spelen

„Ook voor de trainer is dit nog steeds een grote vraag”, zegt trainer Ron Jans. „Lars is donderdag op het veld geweest, nu moeten we kijken hoe zijn blessure (de lies, red.) daar op reageert. Als we dat weten, hakken we de knoop door.”

Jans wil donderdagmiddag de knoop doorhakken. „Of er een risico bestaat als hij gaat spelen? Je moet oppassen dat een relatief lichte blessure ontaardt in een echte blessure, zodat hij er weken uit is. Als dat gevaar bestaat, gaan we het niet doen. Als het verantwoord is en de speler gelooft erin, in de wetenschat dat je hierna twee weken actieve rust hebt (interlandbreak, red.), dan zou het kunnen. De driehoek (speler, medische staf, technische staf, red.) gaat bij elkaar zitten en dan wordt er een beslissing genomen. De belangrijkste persoon is uiteraard de speler. De medische staf heeft het recht als ze het echt onverantwoord vinden, het sein rood af te geven. En dan luistert de trainer. Bij groen is ook duidelijk en als het oranje wordt dan moet je dingen gaan afwegen.”

Wout Brama is fit genoeg en keert na weken terug in de selectie. Jans wil nog niet zeggen met welke elf hij vrijdagavond gaat starten in de uitverkochte Grolsch Veste.