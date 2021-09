FC Twente doet het de laatste jaren vaak goed in Groningen

ENSCHEDE - FC Twente is bezig aan een opmerkelijke serie. Voor het eerst sinds januari-februari 2016 kan de ploeg vijf duels op rij in de eredivisie winnen. De vijfde tegenstander van destijds is oh toeval de opponent van vrijdagavond: FC Groningen.

Het duel in de Euroborg is de laatste voor de tweede interlandbreak in het seizoen. Het eerste blok werd in mineur afgesloten met één punt uit drie duels. Langzaam maar zeker groeide de kritiek op de club die op dat moment nog maar drie wedstrijden in 2021 had gewonnen. Het ene punt dat was verzameld werd nota bene afgesnoept van het ongenaakbare Ajax. De Amsterdammers incasseerden in Enschede vooralsnog ook de enige tegengoal van dit seizoen. Die bonus kon niet voorkomen dat na de eerste tussenbalans de teleurstelling regeerde.

Topserie

En kijk nu eens. Wat niemand durfde te voorspellen, gebeurde. De tweede cyclus verloopt ongekend voorspoedig voor FC Twente met de maximale score van twaalf punten uit vier ontmoetingen. En dat terwijl de tegenstanders in die serie FC Utrecht, Vitesse, AZ en Heerenveen heetten.

Opvallend is ook dat de ploeg van trainer Ron Jans in dat blok het negatieve doelsaldo van de eerste drie wedstrijden wegpoetste. In de voorbije drie duels scoorde FC Twente maar liefst tien keer en dat staat in een schril contrast met de volgende tegenstander FC Groningen dat al 180 minuten droog staat.

Nog zoekende

De Groningers kenden sowieso een tegenvallende start, want plek 17 past niet bij de ambities van de club. Al dient daarbij wel aangetekend te worden dat FC Groningen al op bezoek ging bij PSV en Ajax. Dat neemt niet weg dat de ploeg nog zoekende is, nadat het in de laatste dagen van de transferwindow het komen en gaan van spelers was. Daarom zou je bijna kunnen stellen dat Groningen na zeven duels nog altijd in het verlengde van de voorbereiding zit. Groningen won dit seizoen nog maar één keer en dat was op de openingsdag van het seizoen toen Cambuur met het nodige geluk werd verslagen. Opmerkelijk is verder het doelsaldo van de club die onder trainer Danny Buijs bekend staat om zijn goede defensieve organisatie: 6-13.

Meer opvallende cijfers

Van de laatste vijf ontmoetingen tussen de voormalige rivalen (tijdperk Het Diekman/Oosterpark) won FC Twente er drie, en twee keer werd het gelijk. FC Groningen houdt er sowieso merkwaardige statistieken op na als het om de Tukkers gaat, want van de veertien gespeelde wedstrijden in de Euroborg werden er maar twee door de thuisploeg gewonnen. Buijs wist als trainer van FC Groningen zelfs nog geen enkele keer te winnen van FC Twente.