FC Twente doet zichzelf zwaar tekort tegen Feyenoord

FC Twente liet het zondagmiddag liggen tegen Feyenoord. De ploeg verspeelde een 2-0 voorsprong, kreeg dotten van kansen op meer, maar schoot zichzelf uiteindelijk in de voet door de gelijkmaker weg te geven: 2-2. Zo won de ploeg weer geen thuiswedstrijd, terwijl dat wel had gekund. Nee, zelfs had gemoeten.

FC Twente deed zichzelf zwaar tekort tegen Feyenoord. De ploeg had de wedstrijd lange tijd in handen, maar gaf het zelf weg. Vooral Narsingh zal met gemengde gevoelens terugkijken op het weerzien met zijn oude club. De van Feyenoord gehuurde aanvaller was bij beide Twentse goals betrokken, maar verzuimde na rust de wedstrijd in het slot te gooien. Dat brak FC Twente op, omdat Roemeratoe de gelijkmaker zomaar weggaf.

Snelle voorsprong

De ploeg die sinds de laatste thuiszege op 31 oktober ook niet meer op voorsprong was gekomen in eigen stadion, laafde zich na een kwartier al aan een 2-0 voorsprong. En uitgerekend de spits op wie al weken vele ogen zijn gericht brak de ban. Na negen duels zonder doelpunt voerde Danilo weer het dansje op, dat bijna een vergeten trage wals uit het verleden was geworden. De Braziliaan had overigens wel een strafschop nodig om zijn twaalfde treffer van het seizoen aan te tekenen. Die kreeg FC Twente, omdat Senesi Narsingh vloerde.

Niet veel later was de van Feyenoord gehuurde rechterspits ook betrokken bij de tweede goal, nadat hij heerlijk in stelling was gebracht door Menig. De voorzet van Narsingh werd door rechtsback Ebuehi binnengetikt: 2-0.

Vanuit het niets

FC Twente was in die openingsfase heer en meester. De Tukkers zetten het zwakke en onzekere Feyenoord meteen vast. De Rotterdammers stapelden mede daardoor in de opbouw fout op fout. Terwijl je wachtte op een derde Twentse goal, kwam Feyenoord vanuit het niets terug in de wedstrijd na een prachtige uithaal van Toornstra in de 23ste minuut. De middenvelder kreeg bij zijn uithaal net de ruimte die je hem niet moet geven. Het was de eerste keer dat Feyenoord zich in de wedstrijd in de buurt van het strafschopgebied meldde.

Ander beeld

Dat doelpunt bracht FC Twente wat in verwarring en gaf Feyenoord plots weer hoop. FC Twente kreeg opeens minder goed druk op de bezoekers, die zonder goed te spelen en zonder kansen te krijgen, wel beter in de wedstrijd kwamen.

Enorme kansen Narsingh

Na rust kreeg Narsingh tot twee keer toe de kans zijn werkgever nog meer pijn moeten doen. Eerst kon hij na een afgrijselijke blunder van Senesi zomaar alleen door op doelman Marsman. Maar de aanvaller schoot zonder overtuiging in. Niet veel later was de mogelijkheid zowaar nog groter, nadat Danilo profiteerde van gepruts van doelman Marsman. Narsingh hoefde na de bal van Danilo alleen nog maar af te rekenen met verdediger Senesi, maar hij slaagde er niet in hem te passeren. Zo speelde Narsingh een merkwaardige wedstrijd, vol grilligheden.

FC Twente laat het liggen

Net als tegen Vitesse kreeg FC Twente ook nu weer volop ruimte in de omschakeling, maar net als toen ging de ploeg daar veel te slordig mee om. Het elftal schoot zichzelf daarmee in de voet, wat heet. Terwijl het duel allang beslist had moeten zijn, ging Roemeratoe aan de andere kant in de fout. Na een knullige terugspeelbal probeerde Dumic de boel te repareren, maar daarbij gleed hij Sinistera onnodig onderuit. De daaruit voortvloeiende strafschop werd door Berghuis benut: 2-2.

Slotfase

Die goal was typerend voor het foutenfestival na rust. Het niveau zakte in de tweede helft naar een bedenkelijk niveau. Feyenoord drong in de eindfase aan, FC Twente kwam niet meer van de eigen helft, maar Menig was na een sterke actie aanvankelijk wel het dichtst bij een treffer.

Trainer Ron Jans wisselde vijf minuten voor tijd zijn hele voorhoede, maar dat had geen gevolgen meer.