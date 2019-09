FC Twente domineert, maar zet het balbezit niet om in kansen

70 procent balbezit en de wedstrijd toch nog verliezen. Sinds we in Nederland de ogen niet meer sluiten voor ontwikkelingen buiten de landsgrenzen, weten we dat percentages balbezit niet heilig zijn, maar 70 versus 30 is wel heel extreem. Duidelijk is dat Heracles vrijdagavond een andere weg naar de zege vond en een stuk effectiever was. De laatste keer dat de Almeloërs met zo'n beperkte bijdrage succesvol waren, was in 2014, uit bij FC Utrecht.