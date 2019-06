FC Twente doorbreekt grens: meer dan 20.000 seizoenkaarten verkocht

Munten verdwijnen: vanaf nieuwe seizoen alleen nog contact­loos betalen in De Grolsch Veste

27 mei ENSCHEDE - De horecamunten in het stadion van FC Twente verdwijnen vanaf aankomend seizoen. Het is vanaf het nieuwe seizoen alleen nog maar mogelijk om contactloos te betalen in de Grolsch Veste. De munten blijven tot 1 oktober geldig. Ook wordt vanaf eind juli de zogenoemde Vestekaart verstrekt aan alle jaarkaarthouders.