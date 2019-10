FC Twente doorbreekt zwakke serie na sterk kwartier: 4-1

FC Twente begon zonder Wout Brama, Keito Nakamura en Peet Bijen. Vooral de absentie van die laatste was opvallend. Middenvelder Oriol Busquets begon namelijk op zijn plek. Lindon Selahi en Rafik Zekhnini speelden ook. Ondanks deze wijzigingen was het begin van de Tukkers niet best. Niets lukte en FC Emmen was in de openingsfase zelfs de betere ploeg. Ferhat Görgülü vergat FC Emmen zelfs op voorsprong te zetten na drie minuten spelen.