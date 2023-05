FC Twente dreigt met intrekken seizoenkaart of stadionverbod als fans zich misdragen

Algemeen directeur Paul van der Kraan doet in de wekelijkse nieuwsbrief opnieuw een oproep aan de achterban. „Na de aangescherpte maatregelen van de KNVB gaat het in de meeste stadions goed, ook bij de wedstrijden van FC Twente”, zegt hij. „Toch blijft de KNVB er heel scherp op. Het schikkingsvoorstel na incidenten tegen Feyenoord-thuis was nog niet binnen of de volgende brief lag al op de deurmat. De KNVB is een vooronderzoek gestart naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens FC Twente - Sparta toen in blessuretijd enkele supporters zich lieten provoceren door een juichende Sparta-speler en met bekers gooiden.”