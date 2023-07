‘FC Twente durft verantwoordelijkheid niet aan, maar dit besluit hadden ze ook zaterdag kunnen nemen’

De Ballen VerstandFC Twente heeft besloten geen kaarten te verstrekken voor het uitvak in het stadion van Hammarby IF. De Enschedeërs worden dus niet gesteund door een vol uitvak tijdens de return in Stockholm. In een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand gaan Twentewatcher Leon ten Voorde, verslaggever Arjan te Bogt en host Frank Bussink in op de situatie rondom het duel in de voorronde van de Conference League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

„Dit besluit had de club ook wel eerder kunnen nemen", is de algemene conclusie in de podcast. Leon vertelt over een supporter die alles al tot in de puntjes geregeld had. „Die gaan nu voor 1000 euro per persoon de boot in", zegt Leon. Toch verwachten de heren wel dat er nog plukjes fans van FC Twente in Stockholm zullen zijn.

De aanleiding van het besluit van FC Twente laat zich raden: de rellen rond het duel in Enschede. Maar hoe kon het zo misgaan in en om De Grolsch Veste afgelopen donderdag? Arjan liep twee dagen achter de schermen mee en viel dus ‘met z'n neus in de boter'. Hij was enigszins verrast in wat de politie allemaal weet over de supporters. „Ze hebben precies in beeld wie er allemaal zijn uit Zweden en waar ze zitten", vertelt hij.

Instructies voor ME

Hoewel het buiten het stadion en in Enschede en Hengelo relatief rustig verliep, ging het na afloop in het stadion gruwelijk mis. Leon zag het voor zijn neus gebeuren en vroeg zich af waarom het zo ‘lang’ duurde voordat de ME ingreep. Arjan vertelt dat het allemaal keurig volgens het boekje is verlopen. „Die ME’ers moeten instructies hebben", vertelt hij. „Dat begrijp ik wel", vult Frank aan. „Je wilt niet dat ze als een dolle om zich heen gaan meppen.”

Dan op sportief gebied, want er wordt natuurlijk ook gewoon nog gevoetbald. Leon verwacht dat het clichématige heksenketel wordt in Stockholm. Alles wat er rondom het duel in Enschede is gebeurd, heeft daar nu wel voor gezorgd. Toch is de Twentewatcher vol vertrouwen. „Hammarby is gewoon een ploeg van KKD-niveau", vertelt hij. „Het zou toch zonde zijn als je nu al klaar bent in Europa?”

Heb jij een vraag over FC Twente of Heracles Almelo, of een andere voetbalvraag? Mail ‘m dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht beantwoorden we jouw vraag in een volgende aflevering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.