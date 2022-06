FC Twente durft weer verder te kijken dan de dag van vandaag

Toen Jan Streuer twee jaar geleden de boel overnam bij FC Twente was hij vooral de man van de reparatiewerkzaamheden. Spelers werden uit nood gehuurd om een korte periode te overbruggen. Knippen en plakken en overleven, dat was het het eerste uitgangspunt. Nu de ergste financiële en sportieve pijn is geleden durft de club weer verder te kijken dan de dag van vandaag en structuur aan te brengen in het aankoopbeleid. „We kunnen weer anders gaan kijken naar de samenstelling van de selectie”, zegt Streuer. „Langzaam maar zeker brengen we het aantal huurlingen naar beneden en krijgen we steeds meer eigen spelers die een bepaalde waarde vertegenwoordigen.”