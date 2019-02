FC Twente: een rechtsback gevraagd

Optie nummer een: Nacho. De Spanjaard viel tegen Jong PSV uit en is nog enkele weken uit de roulatie met een hakblessure Optie nummer twee: Rafael Ramos. De Portugees was in de laatste twee wedstrijden de vervanger van Nacho, maar raakte deze week op de training opnieuw geblesseerd aan de hamstring. Een kwetsuur die hem onlangs ook al aan de kant hield. Optie nummer drie: Godfried Roemeratoe. Hij is eigenlijk een controlerende middenvelder, maar heeft al ook regelmatig als rechtsback gespeeld. Het probleem is alleen dat hij in de wedstrijd tegen Jong Heracles rood kreeg en geschorst is voor twee duels. Die schorsing kan hij alleen uitzitten bij de beloften en die spelen in deze periode niet veel wedstrijden. Opnieuw nummer vier: Mats Wieffer. Is eigenlijk een dynamische middenvelder, maar speelt af en toe ook achterin. Hij viel woensdag echter uit op de training met een enkelblessure. Opnieuw nummer vijf: Jeroen van der Lely. Van der Lely hoort weliswaar hoger in de rangorde te staan, maar hij is net terug na een pittige knieblessure. Van der Lely trainde deze week weer mee, maar is nog niet wedstrijdfit.