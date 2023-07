FC Twente eenvoudig langs Odense in tweede oefenwedstrijd van het seizoen

FC Twente begon de wedstrijd met elf spelers die vorig jaar ook al in de selectie zaten en dus nog zonder nieuwelingen. Door het ontbreken van Robin Pröpper kreeg Alfons Sampsted een plek in het hart van de verdediging. Al in de eerste minuut kwam de thuisploeg op voorsprong door een intikker van Manfred Ugalde, die even later met een kopbal ook de 2-0 voor zijn rekening nam. De ploeg liet enkele keren vlot lopende aanvallen zien en kwam in de eerste helft slechts één keer echt in de problemen.