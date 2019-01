FC Twente efficiënt in Maastricht: 2-0 zege ondanks zwakke tweede helft

MAASTRICHT - FC Twente heeft zondag, in een moeizame wedstrijd bij MVV, de zegereeks van voor de winterstop een vervolg gegeven. De Tukkers trokken in de laatste zes minuten van de eerste helft de wedstrijd naar zich toe: 2-0.

Geen Schenk

Twente moest in Maastricht het spel maken, de thuisploeg loerde vooral op de counter. Bij de bezoekers stond Cristian Gonzalez aan de aftrap. Trainer Marino Pusic verkoos de voetballer uit Uruguay boven Xandro Schenk in het hart van de defensie. Opvallend, aangezien Twente met Schenk in de basis vier duels op rij won en daarin slechts een treffer tegen kreeg.

Twee momenten

Twente kreeg voor de rust weinig kansen en werd in de loop van de eerste helft steeds slordiger. MVV zorgde het eerste half uur, vanuit de omschakeling, zelfs voor het meeste gevaar. Twente kwam echter toch op voorsprong. In de laatste zes minuten van de eerste helft zorgden twee bijzondere momenten zelfs voor twee Twentse goals. Eerst was het verdediger Martina die de bal dacht te onderscheppen, maar hij schoot de bal tegen Rafik Zekhnini aan, waarna de bal met een curve over MVV-doelman Koopmans ging: 0-1. Even later gaf diezelfde Zekhnini de bal breed op Brama, waarna laatstgenoemde nog van buiten de zestien schitterend raak schoot. Daarmee zette de aanvoerder zijn ploeg op een riante 2-0 voorsprong.

Moeizaam

De tweede helft verliep zeer moeizaam. Twente raakte het initiatief kwijt en moest daardoor nog flink aan de bak. De Tukkers lieten MVV in leven, maar het was Drommel die meerdere keren voorkwam dat de Maastrichtenaren terug in de wedstrijd kwamen. Hij won onder meer een een-op-een-duel met Van den Hurk. Twente trok de overwinning over de streep en deed daarmee goede zaken in de eerste speelronde van 2019.

MVV - FC Twente 0-2 (0-2).

Score: 40. Zekhnini 0-1, 45+1. Brama 0-2.

FC Twente: Drommel; Nacho, Bijen, Gonzalez, Ricardinho; Brama (68. Hölscher), Smith, Espinosa (72. Van der Heyden); Aitor, Oosterwijk, Zekhnini.