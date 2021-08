FC Twente: einde aan knieblessures in zicht

Afgelopen zondag tegen Ajax ontbraken maar liefst zes spelers vanwege een knieblessure: Vaclav Cerny, Julio Pleguezuelo, Jody Lukoki, Virgil Misidjan, Wout Brama en Ricky van Wolfswinkel. Het ongemak bij Van Wolfswinkel was binnen een paar dagen verholpen. Hij trainde de voorbije dagen volledig mee en is vanavond inzetbaar tegen Cambuur.

Met het overgrote deel van de rest van de ‘patiënten’ gaat het ook weer de goede kant op. Brama, die al vroeg in de voorbereiding geblesseerd raakte en dit seizoen nog geen minuut speelde, sluit net als Van Wolfswinkel tegen de Friese promovendus ook weer aan bij de wedstrijdselectie. Zover is Julio Pleguezuelo nog niet, maar de Spaanse verdediger trainde deze week volledig met de groep mee. De verwachting is dat ook Pleguezuelo binnen afzienbare tijd terugkeert.

Positieve verrassing

Een positieve verrassing is de rentree van Virgil Misidjan op het trainingsveld. De van PEC Zwolle overgekomen buitenspeler raakte in de voorbereiding geblesseerd, onderging een kleine medische ingreep en is inmiddels zo goed als fit. Gisteren deed hij een deel van de groepstraining mee.

Zover is Cerny nog niet, maar ook de Tsjech zit wel in de laatste fase van zijn revalidatie. Zijn terugkeer wordt later in het jaar verwacht.

Behalve de spelers met een knieblessure mist FC Twente ook nog altijd Kik Pierie. De huurling van Ajax heeft een rugblessure en het is onduidelijk wanneer hij hersteld is.