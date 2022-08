FC Twente en de fans vieren de terugkeer in Europa: ‘Fiorentina wordt een prachtige uitdaging’

Op het doek van VAK-P vierde een astronaut met een flesje Grolsch de comeback van FC Twente na acht jaar in Europa. Het nieuwe doek was niet alleen een subtiel vervolg op de boodschap uit 2019, het was ook het teken dat de Enschedese club een zwarte periode heeft afgesloten en is geland op de plek waar het wil zijn.

De 4-1 zege op de nummer twee van Servië Cukaricki zorgde er voor dat er 90 minuten later ook nog wat te vieren viel in het stadion. De sfeer in De Grolsch Veste was uitgelaten. „Fio-ren-tina Twente komt er aan”, zo klonk het massaal van de tribunes. In Florence zijn ze wel wat gewend als het op toeristen aankomt, maar vanaf woensdag komen daar nog eens vele Tukkers bij.