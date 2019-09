FC Twente en de middag van de missers

De laatste keer dat hij zijn ploeg zo in stukken uiteen zag vallen? Dat zijn elftal zo kwetsbaar was en dramatisch verdedigde? Trainer Gonzalo Garcia moest daarvoor ver terug in de voorbereiding. "In de wedstrijd tegen Jong Ajax gebeurde dat ons ook." Maar dat was op een vrijdagmiddag achter gesloten deuren, in de volstrekte anonimiteit, toen niemand maalde om het verlies.