FC Twente en Heracles kijken met angst en beven naar Den Haag: stadions weer op slot?

podcast de ballen verstand Euforie in Amsterdam, maar: ‘Ajax heeft natuurlijk alles aan Twente te danken’

ENSCHEDE/ALMELO - Erik ten Hag, Remko Pasveer en Steven Berghuis: allemaal leuk en aardig die euforie in Amsterdam, maar het was natuurlijk de week van de Twentse helden bij Ajax en de speler die werd opgeleid bij FC Twente. En dan hebben we het nog niet eens over de aanvoerder Dusan Tadic, die ook in Enschede speelde. In De Podcast De Ballen Verstand trekken Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde het succes van Ajax even naar de regio. Met een knipoog en een serieuze ondertoon, uiteraard.

22 oktober