FC Twente en Heracles trainen weer! Alleen zonder te koppen en op afstand

De looproutes bij Heracles zijn strak: via de rechterdeur het stadion in, desinfecteren, naar boven door openstaande deuren. Dan krachttraining in de businessruimte, waar een ruime fitnessruimte is ingericht. Apparaten schoonmaken en naar het veld. Daar een uur trainen, dan door naar het naastgelegen veld van ON waar de fysiektrainer is, en na afloop in de auto en naar huis.